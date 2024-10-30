Yusuf İşir'in ölüm nedeni açıklandı

ads ads ads ads
30/10/2024

ads
Yusuf İşir'in ölüm nedeni açıklandı

Polis, Gazimağusa’da geçen hafta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Yusuf İşir’in ölüm sebebinin “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşıma bağlanma” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Gazimağusa'da 22 Ekim'de ikametgahının balkonunda rahatsızlanan 76 yaşındaki Yusuf İşir'in otopsisinde ölüm sebebi “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşıma bağlanma” olarak saptandı.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

30/10/2024 13:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yusuf İşir
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.