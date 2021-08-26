Yusuf Tunalı, 34. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı…

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Lefkoşa’da ‘Eylenceli Yusuf’ olarak tanınan, kahvehane işleten ve seyyar manavlık yapan bir isim

Yusuf Tunalı

İNGİLİZ HÜKÜMETİ’NDEN MADALYASI VAR… Yusuf Tunalı, sporcu kimliğiyle de biliniyor. Güreş ve futbol oynayan Tunalı, İngiliz Hükümeti tarafından madalyayla ödüllendirildi. Mücadele yıllarında aktif görev alan Tunalı, İkinci Dünya Savaşı’nda da yer aldı.

Eylence köyünde dünyaya gelen Yusuf Tunalı, Lefkoşa’da ‘Eylenceli Yusuf’ olarak tanınıyor. Yaşadığı köyün adıyla anılan Tunalı, uzun yıllar kahvehane işletti.

Tunalı, seyyar manavlık yaptığı dönemlerde adını duyurdu ve herkesin gönlüne taht kurdu.

1939-1945’li yıllarda İngiliz askeri olarak Mısır, Yunanistan, İsviçre’de İkinci Cihan Savaşı’na katılan Tunalı, birçok madalyanın da sahibi.

Sporcu kimliğiyle de bilinen Tunalı, İngiliz Hükümeti tarafından madalyayla ödüllendirilen bir kişi.

Yusuf Tunalı, 1922 yılında Eylence köyünde dünyaya geldi. 11 kardeş olan Tunalı çok zor şartlarda büyüdü… 11 kardeşin içerisinde kendini yetiştirmeye çalışan Tunalı, belediye çarşısında manavlık, kahvehanecilik yaptı. Tunalı, paranın nasıl kazanılacağını çok iyi bilen bir kişiliğe sahipti. O dönemde çok fazla iş yoktu. Branşlar da sınırlıydı. Tunalı, yine de kendini yetiştirmesini bildi. Okuyamadı ama yüreği insan sevgisiyle dolu bir kişiydi…

Tunalı, 1939-45’li yıllarda İngiliz askeri olarak Mısır, Yunanistan, İsviçre’de İkinci Cihan Savaşı’na katıldı. Tunalı, Spor, güreş ve futbol oynardı. Bunlardan dolayı da İngiliz Hükümeti tarafından madalyayla ödüllendirildi.

1945-46 yılında Kıbrıs’a gelen Tunalı, Eşi Sıdıka Hanım ile Yenicami’de tanışıp evlendi. Evlendikten sonra ilk önce kahvecilik yapan Tunalı, daha sonra deniz sahilinde üç milde kafeterya çalıştırdı… Daha sonra seyyar manavlık yapmaya başladı.

Sosyal yönü güçlü bir insan olan Tunalı, av meraklısı ve horoz yarışmalarında Antrenörlük de yapıyordu.

Tunalı, İkinci Cihan Savaşı’nı yaşadı… Birçok ülkeyi gezdi…

Dört çocuk babası olan Tunalı, 26 Ağustos 1987’de vefat etti.

Tunalı’nın okula gitmemesine rağmen Yunanca, Rumca, İtalyanca, İngilizce ve Almancası vardı...

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26/08/2021 08:58