Yusuf Yazıcı oynadı, Lille 3 haftalık hasreti dindirdi

Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lille sahasında Lorient'i konuk etti.



Ev sahibi ekip müsabakayı 3-0 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 37'de Jonathan David, 90'da Remy Cabella ve 90+3'te Edon Zhegrova kaydetti.

YUSUF YAZICI 77 DAKİKA OYNADI



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı 77 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Remy Cabella'ya bıraktı.



Bu sonuçla Lille puanını 31'e çıkardı, Lorient ise 12 puanda kaldı.



Lille ligde gelecek hafa Montpellier deplasmanına çıkacak. Lorient ise sahasında Le Havre ile kozlarını paylaşacak.