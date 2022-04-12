Yusuf Yazıcı, Rusya'da tarihe geçti!

CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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12/04/2022 18:28