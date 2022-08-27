Yusuf Yazıcı siftah yaptı, Lille deplasmanda güldü
Fransa Ligi'nin dördüncü haftasında Lille, Ajaccio'yu deplasmanda 3-1 yendi; konuk ekibin ilk sayısı Yusuf Yazıcı'dan geldi.
27/08/2022
Lille'de son iki maça ilk 11'de çıkan Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta açılış golünü kaydetti. 17. dakikada ceza yayı içinden dönerek topu ağlarla buluşturan milli futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi.
43. dakikada Jonathan Bamba, Lille'i 2-0 öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
67. dakikada Tiago Djalo, Lille adına skoru 3-0 yaptı.
Yusuf Yazıcı, 70'de yerini Jonas Martin'e bırakırken; Ajaccio, 84. dakikada Cyrille Bayala'nın golüyle farkı ikiye indirdi.
Lille, 88. dakikada penaltı kazandı. İki dakika sonra beyaz noktaya giden Jonathan David, penaltı atışından yararlanamadı ve Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ligde ikinci kez sahadan galibiyetle ayrılan Lille, puanını 4 hafta sonunda 7'ye çıkardı.
Henüz galibiyetle tanışamayan Ajaccio ise 1 puanda kaldı.