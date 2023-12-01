Yusuf Yazıcı'dan tarihi gol

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olimpija Ljubljana maçında attığı golle Fransız ekibinin tarihine geçti.

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01/12/2023

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Yusuf Yazıcı'dan tarihi gol


UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu. Müsabakayı 2-0 kazanan Lille, gruptan çıkmayı garantiledi.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Cabella, 75. dakikada ise Yusuf Yazıcı kaydetti.

YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı bu golle Lille'in tarihine geçti. 26 yaşındaki oyuncu, 10 golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

2020-21 SEZONUNA DAMGA VURMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Yusuf Yazıcı, 2020-21 sezonunda Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 7 , 1 asistlik enfes bir performans sergilemişti.

Milli futbolcu o sezon Kupa 2'deki Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yapmıştı.

01/12/2023 12:05
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TAGS: Yusuf Yazıcı’dan tarihi gol
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