Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi, 3 puan PSG'nin

Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta Lille, 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti.

10. dakikada Gonçalo Ramos ile beraberliği yakalayan PSG, 17. dakikada Alexsandro (kendi kalesine) ve 80. dakikada Kolo Muani'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, Lille 35 puanla 4. sırada kaldı.