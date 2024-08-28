Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan 2 talip daha

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray ile adı anılan Yusuf Yazıcı'nın yeni talipleri çıktı.

Lille'den ayrılan ve serbest durumda bulunan Yusuf Yazıcı'nın talipleri her geçen gün artıyor. Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu için yeni bir idida daha daha ortaya atıldı.

2 TALİBİ DAHA ÇIKTI



Fransız basınında yer alan habere göre Fransız ekipleri Nice ve Lyon da milli futbolcunun peşinde. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON KARNESİ



Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. Yazıcı bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.