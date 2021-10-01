Yusuf Yönlüer Turnuvası devam ediyor…

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01/10/2021

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Yusuf Yönlüer Turnuvası devam ediyor…

KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile sürüyor. Oynanan günün maçları ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR GRUP MAÇLARI

VERA GAZİ - ZARİF DAYI 1-4/2-4

BEREN BAŞARAN - ENRA ÇAKARTAŞ 2-4/5-4/6-10

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - BEREN ŞEREN 4-1/4-1

MEYRA ESER - GÜLAY MEYRA AVCI 4-1/4-0

GİRNE UMUT YEREBAKAN - NEHİR GÜRSES 4-1/4-1

ANNA VİSHNİAKOVA - DANİELA AGAFONOVA 0-4/0-4

İREM ÖZEN - SOFIIA LUTFULLINA 4-0/4-0

10 YAŞ ERKEKLER GRUP MAÇLARI

BARAN BAŞARAN - AREL ŞAHİN 5-4/4-1

ASIM ARAS ASTAN - AREL SARIBAŞ 4-0/4-0

ÇINAR ELMALI - ERDAL ARABACIOĞLU 4-1/4-2

CAFER TOSUNOĞLU -  ERİM SELÇUK MAZHAR 4-0/4-1

TOPRAK ATA CANDAN - TUĞRA İRFANOĞLU 2-4/5-3/10-8

KIVANÇ ÖZTUĞ (W.O) - DEVİN BEDEVİ

DENİZ VAROĞLU - ÇAĞ REFİKOĞLU 4-0/4-2

14 YAŞ ERKEKLER 1. TUR MAÇLARI

TOLCAN ŞEREN - TOPRAK ALTUNTAŞ 0-6/2-6

HASAN ARAS DUMAN - RÜZGAR VURAL 3-6/2-6

ARAS ÇELİK - AKAY ALİ SAĞKANAT 7-5/3-6/6-4

KONSTANTİN KAN - NOA DUCHATEU 6-3/6-4

01/10/2021 19:08
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