Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli’de devam ediyor…
28/09/2021
Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, kategorilerinde oynanan çekişmeli ve zevkli maçlar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
BEREN BAŞARAN-MİRA YÜKSEL 4-0/4-1
İREM ÖZEN-ANASTASİİA ALSHİNA 4-2/4-0
9 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
DENİZ VAROĞLU-AREL ŞAHİN 4-1/4-0
POYRAZ VURAL-SAİD ZEKİ AVCI 1-4/4-2/10-7
12 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN-SEVİNÇ OĞAN 6-1/6-1
SİMRE KELEŞ- ALMİRA AKŞAHİN 6-2/6-2
12 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
BORA ERİN-RÜZGAR VURAL 6-1/6-2
ENVER ADA GENÇEL-NOA DUCHATEU 6-0/6-2
16 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN- SELİN ÖNAL 6-3/6-3
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
TOPRAK BERKOL- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 0-6/6-2/7-5
SENYÖR 30+ KADINLAR – ÇEYREK FİNAL
ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN - SİNEM SAYAR ERCANTAN 3-6/4-6
İPEK CİVİSİLLİ - İPEK ÖZSEV 6-3/6-1
SENYÖR 50+ ERKEKLER – ROUND ROBİN
AARON FLAMSON - NURİ ARSLAN 6-1/6-0
JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - ORHUN DOĞASAL 1-6/2-6
13+ LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ
HÜSEYİN YÜKSEL / RAUF KÜRŞAD (W.O) - HİLMİ DAMDELEN / NAZIM OKYAY
ÇİĞDEM GÜLMÜŞ (W.O) - LAL SORGUN
AYŞE GÜNERMAN - BETÜL GÖKAY 6-1/6-1