Yusuf Yontar Mağusa Türk Gücü’nde...

Bu bağlamda Maraş’ta forma giyen Orhan Kalaycı’yı transer ederek savunma hattına önemli bir takviye gerçekleştiren Mağusa Türk Gücü, kaleci mevkisine ise Yenicami’de şampiyonluklar yaşayan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Binatlı’da geçiren, genç ve başarılı filebekçi Yusuf Yontar’ı , Yenicami’den 3 yıllığına bonservisli olarak transfer ederek önemli bir transfere daha imza atmış oldu

. Genç kaleci Yusuf Yontar yaptığı açıklamada, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’a kendisini bu büyük camiaya laik gördüğü için teşekkür ederken, bu transferin gerçekleşmesinde kendisine yardımcı olan Yenicami Ağdelen Kulübü’ne de teşekkür etti. Yontar, önümüzdeki sezon için elinden gelenin fazlasını yapıp MTG’yi hak ettiği yerlere taşıyacağını ve burada şampiyonluklar yaşamak istediğini ve burada çok güzel 3 sezon geçirmek istediğini de ifade etti.