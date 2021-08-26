“Yusufçuklar oldu mu?” Farsça olarak da yayımlandı

Yazar İsmail Bozkurt’un Yusufçuklar Oldu Mu? adlı roman Farsça dilinde de yayımlandı.

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26/08/2021

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“Yusufçuklar oldu mu?” Farsça olarak da yayımlandı

Yazar İsmail Bozkurt’un Yusufçuklar Oldu Mu? adlı roman Farsça dilinde de yayımlandı.

Türkçe 4 baskı yapan  roman, Bulgarca, Makedonca, Sırpça ve Azerbaycan Türkçesi’ne de çevrilmişti. Kitap, İran’da da Farsça olarak ve “Aşkın Turuncusu” (Narıncı Aşk) adıyla yayımlandı.  

Türkçe’den Farsçaya çeviri Tahereh  Mirzai, ile Donya Mirzai tarafından yapıldı. Kitap, Tahran’da  Nasira Yayınevi’nden çıktı. Kapak resmindeki sulu buya tablo çevirmen Tahereh  Mirzai’ye ait.

26/08/2021 13:29
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TAGS: İsmail Bozkurt, Yusufçuklar Oldu Mu
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