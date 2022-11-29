Yutkunma zorluğu çeken çocuklara dikkat!

Kış aylarında çocuklarda yutkunma zorluğu ile ortaya çıkan faranjit hastalığı tedavi edilmediğinde kalıcı olur. Bu yüzden uzmanlar bir an önce çocuklardaki faranjitin tedavi edilmesini tavsiye eder. Peki çocuklarda faranjit nasıl olur? Cevabı haberimizde...

Çocuklardaki faranjit yetişkinlere oranla boğazın daha üst kısmında görülür. Yutağa yerleşen enfeksiyon iltihaplanmaya yol açar. Bu da yutkunma ve nefes almayı zorlar. Her çocukta faranjit hastalığı yaşanır ancak müdahale edilmediğinde kalıcı hasara neden olur.

Kış aylarında özellikle 6-12 yaş grupları arasında yaygın olarak görülen faranjite üst solunum yolları virüsleri neden olur.

ÇOCUKLARDA FARANJİT NASIL OLUR?

Beta mikropları denilen virüsler ağız yoluyla yutak kısmına yerleşir. Buradaki mukozlanmayı artırarak iltihaplanmaya yol açar. Yutkunma işlevselliğini bitirir. Bulaşıcı bir hastalık olduğundan çocuklar toplu alanlarda bu hastalıktan çok çabuk etkilenir. Boğazın üst kısmına yayılan ve ses tellerini olumsuz etkileyen beta mikropları ağız ve ağrılı yutkunma ile yemek borusundan mideye geçer.

ÇOCUKLARDA FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yemek yemede zorlanma

Konuşma ve ses kaybı

Boğaz kısmında ağrı

Yüksek ateş

Baş ağrısı bulantı ve kusma

Akabinde göz iltihaplanması ve burun akıntısı

İshal ve karın ağrısına yol açar.

ÇOCUKLARDA FARANJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Faranjit hızla tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Yutak yoluyla tüm vücuda yayılır. Antibiyotik, boğaz gargarası uzmanlar tarafından verilir. Öte yandan boğaz kısmı sıcak tutulmalı. Çocukların çok sık konuşmaması lazım. Eklem ve romatizma ağrılarına yol açmadan antibiyotik ilaçlarla bu durum engellenmeli.

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29/11/2022 12:04