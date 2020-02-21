Yuvadan kalkan kuşu vurdular

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde Birinci İnce Av Mevsimi ise 12 Ocak-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kilitkaya bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü avlanan bir avcı yuvasından kalkan fassaya ateş etti. Kısa süre sonra bölgeye giden başka avcılar ölen fassanın yumurtadan çıkmak üzere olan yavruları olduğunu fark etti. Onlarca vatandaş duruma isyan etse de ince av döneminde fassa avlanılabiliyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştırılan fotoğrafta küçük yavruları olan bir fassanın avlandığı görülüyor. Öte yandan Haber Kıbrıs’ın avcılardan öğrendiği bilgilere göre Birinci İnce Av Mevsimi’nde Fassa, cikla, güvercin ve yaban tavuğu avlanılabiliyor.

“Bunun adı soykırım”

İnce av döneminde fassaların avlanılabileceğine dikkat çeken avcı, fassaların yılda 2-3 kez ürediğine dikkat çekerek “ Nesilleri tehlikede değildir ama üreme zamanı avlamak da soykırımdır ve böyle avcılık olamaz” dedi. İnce avın 4 Mart’a kadar devam edeceğine vurgu yapan avcı “Kaç tane dava yavrulu hayvan öldürülecek” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“Yasal ama vicdana sığmaz”

Haber Kıbrıs’a konu ile ilgili bilgi veren bir başka avcı ise bu dönemde fassanın avlanabilmesinin yasal olduğunu ancak yavrulama dönemi olduğu için öldürülmelerinin vicdana sığmayacağını söyledi.

21/02/2020 21:54