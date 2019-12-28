Yüz Haritası Nedir? Cildiniz Size Sağlık Sorunları Hakkında Ne Anlatıyor

Bu yazımızda Yüz Haritası nedir? ve bize sağlığımız konusunda neler anlatoyor sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Çoğu insan, zaman zaman sivilce, cilt kuruluğu, kızarıklık ve düzensiz cilt tonu gibi problemler yaşayabilir.

Bu tarz cilt problemleri yaşıyorsanız, tedavi için bu cilt koşullarına neyin sebep olduğunu ve altta yatan olası nedenleri merak ediyorsanız, hem eski Çin tıbbı hem de Ayurveda tıbbına dayanan binlerce yıllık bir teori olan Yüz Haritasını keşfetmek isteyebilirsiniz.

Bugün hala yüz haritalama tekniklerini kullanan uygulayıcılar, bize temel dayanakların bunlar olduğunu söylüyor: sivilce veya kızarıklık gibi rahatsızlıkların yüzünüzde ortaya çıkması; vücudunuzun başka bir yerlerinde, özellikle böbrekler, karaciğer ve kalp gibi büyük organlarda olup bitenleri temsil ediyor olabilir.

Bugün hala yüz haritalama tekniklerini kullanan uygulayıcılar, bize temel sorunların bunlara dayandığını söylüyor: sivilce veya kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkların yüzünüzde çıkmasının, vücudunuzun başka bir yerlerinde yaşanan problemleri temsil ediyor, özellikle böbrek, karaciğer ve kalp gibi büyük organlarda olup biten sorunları.

Yüz Haritası Nedir?

Yüz haritası, birinin yüzünü etkileyen problemler ve genel sağlığı arasında bağlantı kurmayı içeren eski bir tıbbi tekniktir.

Bazı dermatologlar da dahil olmak üzere uzmanlar yüz haritalamanın Doğu ve Batı tıbbi felsefelerinin unsurlarını birleştiren bir yaklaşım olduğunu düşünmektedir.

Çünkü alerji, beslenme, stres seviyeleri, hormonlar, genetik, yaş ve kişilik tipi / vücut yapısı (doshas olarak da adlandırılır) gibi cilt / yüz durumlarının çeşitli nedenlerini dikkate alır.

Akne için yüz haritalama, bu teorinin en popüler uygulamalarından biridir. Çene veya alın gibi yüzdeki bazı bölgelerde tekrar tekrar gelişen aknenin belirli nedenleri vardır.

Yüz haritalama ayrıca kızarıklık, gıda alerjilerinden kaynaklanan döküntüler, çizgiler, şişlik ve kırışıklıklar gibi sorunları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Yüz haritası kökenlerine bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir, ancak çoğu yüz en az 10 farklı bölgeye ayrılır.

Yüz Haritası Şeması

Cilt sorunlarının altında yatan nedenleri anlamaya yardımcı olarak kullanılabilecek temel yüz haritası şeması:

Alnınızdaki lekeler

İnce bağırsak ve mesaneden etkilenir; stres, zayıf sindirim ve uyku yoksunluğuna bağlı olabilir

T bölgesi ve burun üstünde ki akneler

Böbrekler, mide, mesane veya dalakta bir dengesizlik olduğunu gösterir. Akne, burun deliklerinin yakınında geliştiğinde, bağırsakla ilgili sorunlara ve ince bağırsağın iltihaplanmasına da bağlı olabilir.

Kaşlarınızın sağ tarafındaki çizgiler ve kırışıklıklar

Öfke gibi duyguları bastırdığınızı gösterir. Geleneksel Çin Tıbbına göre bu, zayıf karaciğer fonksiyonuna bağlı olabilir ve affetmeme problemleri ile de ilgili olabilir.

Kaşlarınızın sol tarafındaki çizgiler ve kırışıklıklar

Karaciğer ve dalağın işlevleri ile ilgili problemleri temsil edebilir.

Kaşların üstündeki boşluklar veya çizgiler

Kalp fonksiyonları ile ilgili bir sorunu temsil eder

Göz altındaki şişlikler

Zayıf böbrek fonksiyonuna bağlı olduğu söylenir

Çene ve Ağız Çevresinde Akne

Üreme sistemindeki dengesizlikler, kalın bağırsak, kolon ve mide sorunları nedeniyle oluştuğu söylenir.

Akne dudakların ve alt çenenin altında oluştuğunda, dalak ve böbrekler de dahil olmak üzere tüm sindirim sisteminin düzgün çalışmadığını gösterebilir.

Kızarık yanaklar

Mide, karaciğer ve akciğerlerin işlev bozukluğuna bağlanabilir; ayrıca bir bağışıklık tepkisi, solunum sorunları veya alerjileri gösterebilir.

Kızarık burun

Yüksek tansiyon ve inflamasyon gibi kalp ile ilgili sorunları gösterebilir.

Boyundaki tahriş

Bağışıklık sistemini etkileyen stresi temsil edebilir.

Bilim Yüz Haritası Konusunda Ne Diyor

Yüz haritası, döküntü ve akne gibi rahatsızlıklarla başa çıkmak için gerçek bir çözüm müdür?

Genel olarak, bilimsel kanıtlar Ayurveda ve Çin yüz haritasının çoğu insan için doğru ve yararlı olduğunu göstermemektedir.

Yüzde, çene veya yanaklarda sivilce veya kızarıklık gibi belirli bölgelerde ortaya çıkan cilt rahatsızlığı türlerinin hormonal sorunlar, stres veya bağışıklık reaksiyonları gibi sorunları temsil edebileceğini gösteren bazı araştırmalar vardır.

2019 tarihli araştırma, yüzde ki “transepidermal su kaybı (TEWL), kapasitans, kan akışı, sebum, pH ve sıcaklıktaki belirgin bölgesel farklılıklar gösteriliyor” Bu yüzün bazı bölümlerinin belirli yaşam tarzı değişikliklerinden etkilenebileceği anlamına gelir.

Modern dermatolojik bilim, yüzde ortaya çıkan çoğu cilt sorunun kök nedenleri olduğunu söyler:

Yüzdeki Cilt Sorunlarının Nedenleri

Testosteron ve yüksek androjenik gibi hormonal dengesizlikler

Yüksek stres seviyeleri

Özellikle alın, burun ve çenede oluşan (T bölgesi) yüksek yağ üretimi

Kötü uyku alışkanlıkları

Yağların, terlemenin, ölü deri hücrelerinin ve bakterilerin birikmesine izin veren kötü hijyen alışkanlıkları

Sağlıklı probiyotik bakteri eksikliği de dahil olmak üzere kötü bağırsak sağlığı

Alerjiler

Makyaj, cilt bakımı ve saç ürünlerinden kaynaklanan tahriş ve reaksiyonlar

Genetik faktörler

Güneşe fazla maruz kalma

Zayıf dolaşım

Diyabet veya kalp hastalığı gibi altta yatan başka problemler

Tahriş edici maddelere maruz kalma.

Yukarıda listelenen nedenlerin birçoğu ayrıca yüz haritası tedavi protokolleri ile ele alınmaktadır.

Çoğu dermatoloğun önerisi, yüz haritasından önce temel bilgilerle başlayın: yüzünüzü düzenli olarak uygun ürünlerle temizleyin, cildinize nazik davranın, güneşe çıkmadan güneş kremi kullanın, mevcut cilt enfeksiyonlarını tedavi edin ve bilinen alerjenleri beslenmenizden çıkartın.

Hijyen kurallarına uyup, dengeli besleniyor ancak belirtileriniz hala devam ediyorsa, ek yardım için yüz haritası konusunda uzmanlaşmış bir danışmanı ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

Modern tıbba göre yüz haritası tekniği, sağlam kanıtlarla desteklenmemektedir ayrıca riskli olduğuna inanılmamaktadır, bu da diğer tedavilerin sonuçsuz kaldığı takdirde takip edeceğiniz bir seçenek haline gelmiştir.

Çin Yüz Haritası

Çince “yüz okuma”, en az 3000 yıllık bir uygulama olan mien shiang olarak da bilinir.

Akupunktur gibi diğer Geleneksel Çin Tıbbı uygulamalarında olduğu gibi, yüz haritası da vücuttan belirli meridyenler boyunca akan enerji kanallarına dayanır. Birinin “yaşam gücü enerjisi” veya Qi (chi) enerjisi bozulduğunda, bunun yüz de aknelere, sivilcelere, kızarıklık ve diğer sorunlar şeklinde tezahür ettiğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, çoğu çalışma meridyen sisteminin “fiziksel anatomik bir temele sahip olmadığını” göstermektedir.

Çinli bir bilim adamı ve cilt bakım uzmanı Baszicare’nin kurucu ortağı Chapman Lee, Refinery29’a şunları söyledi: “Yüz haritalama, yüzdeki ten rengini gözlemleyerek vücudun organlarının yüzün her tarafındaki yansımasını görme yeteneğidir.Parlaklık, donukluk, renk ve yüz ifadesi gibi. ”

Ayurveda yüz haritası ve Çin yüz okuması, organların yüzün hangi kısımlarını etkilediği açısından biraz farklıdır. Geleneksel Çin Tıbbı ayrıca vücudun meridyenlerinin manipülasyonunu içerirken, Ayurveda daha çok birinin genetik olarak belirlenmiş vücut tipine (doshalarına) değinmeye odaklanır.

Geleneksel Çin Tıbbına göre, sindirim organlarındaki (özellikle karaciğer, böbrekler, mide, dalak ve bağırsaklar) işlev bozuklukları, ciltte gelişen birçok problemden sorumludur. Örneğin, zayıf karaciğer sağlığının azalmış detoksifikasyonu , artmış yüz iltihabı, kızarıklık ve akne oluşumuna sebep olduğu söylenir.

Geleneksel Çin Tıbbı’nın, cilt sağlığını iyileştirmek için ele aldığı diğer olumsuz faktörler arasında kötü beslenme, uyku eksikliği, yüksek stres seviyeleri, duygusal öfke ve ilaç kullanımı yer alır.

Dermalogica Yüz Haritası

Dermalogica, eski Çin teşhisleri ve bilim temelli bilgi kombinasyonuna dayanan cilt bakımı önerileri sunan bir şirkettir. Teknikleri Çin tıbbı ve Ayurveda ile çok fazla örtüşür; ancak, hormonal dalgalanmalar, ürünlerden kaynaklanan tahriş, güneşe maruz kalma ve dehidrasyon gibi konulara daha fazla odaklanırlar.

Dermatologica web sitesine göre, Face Mapping® olarak adlandırdıkları cilt analizi “cildinize eğitimli bir gözle bakmayı, cildinize dokunmayı ve yaşam tarzınız ve çevreniz hakkında sorular sormayı içerir.”

Dermalogica’nın yüz haritalama teorisine (diğer dermatolojik bilgilere ek olarak) dayanarak yaptığı kişiselleştirilmiş önerilere “Kişiselleştirilmiş Cilt Fitness Planı” denir. Bu hizmetin amacı cilt hedeflerinizi tanımlamak, bireysel cilt durumunuz ve yaşam tarzınıza bakmak, gerçek cilt tipinizi ve temel ürün önerilerinizi ortaya çıkarmaktır.

Danışmanların yüz okumalarına dayanarak yaptığı en yaygın önerilerden bazıları:

Cilt ve saç bakım ürünlerinin neden olduğu tahrişten kaçınma

Makyajı düzenli temizlemek ve gözeneklerde ki tıkanıklıkları giderme

Güneş hasarını önleme

Bol su içme

Stresi çözmek

Dengeli beslenme

Gıda alerjileri için önlem alma

Cep telefonları ve kirli yastık kılıflarında ki bakteri temasından kaçınma

Face Mapping® yalnızca bir kaç dakika içinde yapılır ve kalifiye Dermalogica cilt bakım uzmanları tarafından yürütülür.

Yüz Haritası Hakkında Nihai Düşünceler

Yüz haritasının anlamı nedir ve nasıl çalışır? Yüzü etkileyen semptomların daha derin sağlık sorunlarının göstergesi olduğu inancına dayanan eski bir teoridir (ancak bilimsel olarak henüz kanıtlanmış bir süreç değildir).

Akne için yüz haritalama en popüler uygulamalardan biridir. Yüz haritası kökene bağlı olarak farklılık gösterirken, çoğu uygulayıcı alındaki sivilcenin böbrek veya sindirim sorununu temsil ettiğine inanırken, çene üzerindeki sivilce bağırsak ve kolonun yanı sıra hormonal dengesizlikler ve yüksek stres seviyelerini de gösterir.

Çin yüz haritalama (veya yüz okuma), vücudun enerji akışını nasıl bozdukları nedeniyle ciltte gelişen birçok problemden karaciğer, böbrekler, mide, dalak ve bağırsakların zayıf çalışmasının sorumlu olduğu fikrine dayanır.

Dermalogica yüz haritalama, spa ve salonlar da dahil olmak üzere belirli yerlerde bulunan popüler bir programdır. Dermalogica, eski Çin yüz haritalama tanıları ve bilime dayalı bilginin bir kombinasyonuna dayanan cilt bakımı tavsiyesi sunan bir şirkettir.

Kaynak:Yüz Haritası Nedir? Cildiniz Size Sağlık Sorunları Hakkında Ne Anlatıyor

28/12/2019 10:31