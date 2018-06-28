Yüz yüze çarpıştılar!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Girne-Alsancak İstikametinde seyreden JJ 100 plakalı salon araç sürücüsü, dün akşam üstü saat 17:00 sıralarında Karaoğlanoğlu Tempo Market önünde aniden direksiyonu kırarak karşı şeride geçti ve bu esnada karşıdan gelen, Alsancak-Girne istikametinde seyreden PG 886 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.



Görenleri hayrete düşüren ve kazaya şahit olan vatandaşlar, kazayı gerçekleştiren JJ 100 plakalı araç sürücüsünün bu ani hareketine bir anlam veremedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı, ciddi bir yara almayan JJ 100 plakalı araç sürücüsünü Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne götürdü.



Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik şube ekipleri kazanın nedenini ve oluş nedenini soruşturmaya başladı.