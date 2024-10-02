Yüzde 0,3'lük mucize: Böyle bir doğumu doktorlar da beklemiyordu

Çift rahmi olan Çinli bir kadın, ayrı rahimlerden ikiz doğurdu. Nadir görülen bir tıbbi vaka olan durum sonucunda sezaryenle bir erkek ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İKİ RAHİMDEN, İKİ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Çin'in Shaanxi eyaletinde Çinli bir kadın, sekiz buçuk aylık hamileyken çift rahimden, ikiz bebek dünyaya getirdi. İkizlerden biri erkek ve biri kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Erkek çocuk 3,3 kg, kız çocuk ise 2,4 kg ağırlığında doğdu. Xi'an Halk Hastanesi, Çin'in X benzeri sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Rahimdeki her iki boşlukta doğal yollarla ikiz gebe kalmak son derece nadirdir ve bunların gebeliğe kadar taşınması daha da nadirdir" dedi.

Uterus didelfis olarak bilinen çift rahim dünya çapındaki kadınların yalnızca yüzde 0,3'ünü etkiliyor. Dikkat çekici olan, her iki rahmin de yumurtalıklar ve yumurta kanallarıyla birlikte tamamen oluşmuş olması.

Çift rahim nadir görülen bir durum olsa da, Çinli kadının durumunu daha da dikkat çekici hale getiren durum doğal olarak gebe kalması ve her biri farklı bir rahimden ikizleri (bir erkek ve bir kız) doğurmayı başarması oldu.

Hastanedeki doğum uzmanı Cai Ying, Li'nin hamileliğini nadir bir olay olarak tanımladı. "Doğal gebe kalma yoluyla her iki rahimde de hamile kalmak çok nadirdir. Çin'den ve yurtdışından sadece birkaç vaka duyduk," dedi.

BENZER OLAY GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay geçtiğimiz yıl Aralık ayında ABD'nin Alabama eyaletinde yaşandı. Bir kadın, her biri ayrı bir rahimde gelişen ikiz kız çocukları doğurdu. Dikkat çekici olan, bu annenin daha önce üç çocuk doğurmuş olmasıydı, ancak bu gebelikler iki rahminden yalnızca birini içeriyordu.