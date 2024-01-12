Yüzde 40 vergi oranı iptal edildi

UBP-DP-YDP hükümetinin vergi oranlarına dair çıkardığı Yasa Gücünde Kararname bugün iptal edildi. İptal edilen kararname vergi oranının yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasını öngörüyordu.

Bugün resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre vergi oranlarının yüzde 40'a çıkarılması iptal edildi.

Buna göre “İlk 30 bin TL için yüzde 10, sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 76 bin TL için yüzde 25, 100 bin 500 TL için yüzde 30, 236 bin 500 TL için yüzde 37." vergi alınacak.

CTP Milletvekili Devrim barçın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Etkin ve Etkili Muhalefet ile başarılamayacak iş yoktur dostlar. %40 vergi oranı iptal edildi ve matrahlar da yasanın 10 katına kadar artırılıp, Ocak sonu itibariyle özeldeki ve kamudaki tüm ücretli çalışanların daha fazla "NET" maaş alması sağlandı.