''Yüzde 50.31 oranında hayat pahalılığı ocak ayı maaşlarına yansıtılacak''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel Alsancak'ta yaptığı konuşmada Yüzde 50.31 oranında hayat pahalılığını ocak ayı maaşlarına yansıtacaklarını açıkladı.

Üstel, hayat pahalılığını yılda 3’e çıkardıklarını da anımsattı.

Üstel, “ Kamu çalışanlarımız arasında yüksek maaş alanlarla, düşük maaş alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Sendikalarla ortak noktada buluştuk ve imzalar atıldı” şeklinde konuştu.