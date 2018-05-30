Yüzlerce çocuk mağdur

BUGÜN AĞLAMAZSAK, NE ZAMAN AĞLAYACAĞIZ

Geri kafalı falan değilim ama…

Toplum olarak bu evlilik müessesine bakışımızda bir sorun var…

Öyle evlilik teklifi yapan gençler var ki…

“Ne güzel yürek” diyorsunuz…

Sonra ayrıldıklarını görüyorsunuz…

O değil, mağdur çocuklar bırakarak…

Sorun burada başlıyor aslında…

İnsanlar birbirini çok sevebildiği gibi…

Nefret de edebilir.

Ayrılabilir…

Ama dediğim gibi sorun burada başlıyor…

Eğer, çocuk varsa…

O zaman kılı kırk yarmalı…

9 düşünüp 1 davranmalı…

Benim etrafımda da ayrılan arkadaşlarım var…

Çok da güzel geçirmişler bu süreci…

Çocuklar da mutlu…

Bazen çiftler ayrılarak, daha mutlu çocuklar yetiştirebiliyor.

Bazen çiftler ayrılıyor, çocuklar kurtuluyor…

10 bin çocuk…

Acı bir olay yaşadık…

Bakınız o olaya…

Bir noktasından yakalayıp, yedi yaşındaki çocuğumuzu kurtarabilirdik…

Başaramadık…

Anne…

Baba…

Dede- nene…

Teyze- hala…

Rehber öğretmen…

Sınıf öğretmeni…

Polis…

Sosyal hizmetler memuru…

Alt komşu…

Üst komşu…

Bakkal…

Kim bilmiyorum…

Ama, etrafımızdan o kadar kopuk yaşıyoruz ki…

Barış Başel, bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı…

Boşanan çiftler var ya ülkemizde…

9 bin 800 çocuk var…

Boşanan anne- babanın çocukları…

Mutlu olanı var, mutsuz olanı var…

Nicesi acı içinde…

Diyorlar ki, “kapatın bu olayı…”

Kapatalım, peki.

Biz bu olayı kapatınca, mağduriyet yaşayan çocuklarımız kurtulacak mı?

Şiddet gören kadın…

Şiddet gören adam, kalmayacak mı?

Yalnızca “fiziki” şiddetten bahsetmiyorum.

“Psikolojik şiddet” de cabası…

Şimdi bunların tamamına çözüm bulma zamanı değil mi?

Savunmasız, kendisini savunmaktan aciz çocukları fark etme zamanı değil mi?

Etrafımızdaki haksızlıklara ses çıkarma zamanı değil mi?

Neden tartışmayalım…?

Diyorlar ki…

“Kapatın bu konuyu…”

Ne olacak…?

Medya konuşup tartışmayınca…

Her şey düzelecek mi?

Şimdi daha çok konuşmak ve yazmak gerekiyor…

Çünkü, yüzlerce- binlerce çocuk, mutsuz…

Şiddet görüyor…

Sadece çocuk değil…,

Anne de baba da…

Neneler- dedeler çare üretemiyor…

Kurumları ile birlikte, tıkanıyor sistem…

Polis başından atıyor…

Sosyal hizmetler eksik görev yapıyor…

Rehber öğretmen yetmiyor…

Aile içerisinde fark edilmiyor…

Dip nedir dip?

Daha ne kadar dibe batacağız…

Bugün konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız?

Bugün büyütmeyeceğiz sevgiyi de ne zaman büyüteceğiz?

Bugün düşünmeyeceğiz çocuklarımızı da ne zaman düşüneceğiz?

Bugün yüzleşmeyeceğiz de ne zaman yüzleşeceğiz?

Bugün ağlamayacaksak ne gün ağlayacağız?