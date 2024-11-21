Yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü'ne geri döndü

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21/11/2024

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Yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü'ne geri döndü

 Güney Kıbrıs’ta son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü’ne geri döndü.

Haravgi gazetesi Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi’ne dayandırdığı haberde geri dönen flamingoların sayısının arttığını ve 300 civarında flamingonun göle döndüğünü yazdı.

Habere göre Ağrotur Çevre Eğitim Merkez Müdürü Dr. Thomas Hacıkiriaku flamingoların geri dönmesinden duydukları heyecanı dile getirdi; ziyaretçileri flamingoların yaşam alanlarını tahrip etmemeleri ve yanlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

21/11/2024 13:40
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TAGS: haber, kıbrıs, flamingo Ağrotur Tuz Gölü
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