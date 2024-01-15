Yüzlerce kişi Üslerin Gazze'deki rolünü protesto etti
15/01/2024
üzlerce kişiden oluşan bir grubun dün, İsrail’in Gazze’ye açtığı savaşta Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanılmasını protesto etmek amacıyla Ağrotur Üssü önünde protesto eylemi düzenlediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından düzenlenen protesto eyleminde, eylemcilerin emperyalizm ile savaş aleyhinde sloganlar attığını yazdı.
Haberde, eylem çerçevesinde İngiliz Üsleri temsilcisine muhtıra verildiği kaydedildi.