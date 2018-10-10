Yüzlerce öğrenci mağdur oldu

Haber Kıbrıs- Bahadır AYNA

Türkiye’den ve 3’üncü ülkelerden ülkemize üniversite eğitimi almak için gelen binlerce öğrenci sistemsizliğin kurbanı oluyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda UBP- DP hükümeti döneminde bir genelge yayımlandı. Dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in imzası ile yayımlanan genelgede, genelgenin 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olduğu yazıyordu. Ancak yeni genelge 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. 20 günlük süre zarfında birçok öğrenci mağdur oldu.

Eski evraklar istendi

2018 yılında adaya gelen öğrencilerden muhaceret işlemeleri için Kutlu Evren döneminde hazırlanan genelgedeki belgeler istendi. Binlerce öğrenci bu belgeleri hazırladı ancak okullarına götürdüklerinde okullar bu belgeyi kabul etmedi. Öte yandan öğrenciler bu belgeleri hazırlamak için polise, hastaneye ve okula defa defa gitmek zorunda kaldı. Öğrenciler sağlık raporu için 135 TL, damga pulu 13,50 TL ödedi.

Birçok öğrenci araç kullanamadı

Öte yandan birçok öğrencinin yaşadığı bir diğer sorun ise getirdikleri araçları kullandıkları zaman polis tarafından kesilen ceza oldu. Öğrencilerin belgelerini onaylatamamasından dolayı araç kullandıkları zaman bir asgari ücret ceza kesiliyor.

Sağlık raporları tekrarlanabilir

Eski genelgede istenen sağlık raporlarının yeni genelgeye göre tekrarlanabileceği konuşuluyor. Öte yandan yeni genelgede öğrencilerin ciğer filmi de çekmeleri isteniyor. Birçok öğrenci bu durumdan rahatsız.

Kaosa neden oldu

2 genelge arasındaki 20 günlük süre zarfında birçok öğrenci mağdur oldu. Bu süre zarfında evraklarını tamamlamadan araç kullanana onlarca öğrenci 1 asgari ücret ceza ödedi. Bazı öğrenciler ise okul harçları için başvurdukları banka kredilerine öğrenci belgesi alamadıkları için belge gönderemedi. Kredileri iptal oldu, mağdur olan yine öğrenci oldu.

“Öğrenciler mağdur edilmemeli”

Haber Kıbrıs’a ulaşan bir yurt müdürü birçok öğrencinin yaşadığı bu evrak sorununu “kendi bacağımıza kuruşun sıkmak olarak” yorumladı. Öğrencilerin ülke ekonomisine olan yararından söz eden yurt müdürü hiçbir öğrencinin mağdur edilmemesi gerektiğini savundu.

Öğrenci sayısında düşüş var

YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili belirleme göre TL'nin değer kaybı KKTC üniversitelerinin öğrenci kaybına neden oldu. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrenci yerleşirken bu yıl 8 bin 178 öğrenci yerleşti. Geçene yıla göre 2 bin 617 öğrenci daha az üniversitelere yerleşti.