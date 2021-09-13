Yüzlerce öğrenci test kuyruğunda…

Yarın ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı açılacak olması nedeni ile bugün yüzlerce öğrenci test kuyruğunda sıra bekliyor.

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13/09/2021

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Yüzlerce öğrenci test kuyruğunda…

İskele Tıp Merkezi'ne ücretsiz test yaptırmak için giden öğrenciler kuyrukta saatlerce sıra bekledi. Daha önce de birçok kez gündeme gelen test kuyrukları öğrenciler için de eziyet haline geldi. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun 12 yaşını doldurmuş öğrencilerden her 7 günde bir test talebi yığılmalara neden oldu.

Ayrıca sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı test kuyrukları adeta hastalığa davetiye çıkarıyor.

İskele Tıp Merkezi'nde oluşan test kuyrukları böyle görüntülendi.

 

 

 

13/09/2021 10:05
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TAGS:  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, İskele Tıp Merkezi, ücretsiz test, haber, kıbrıs
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