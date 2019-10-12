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Yüzlerce rulo balya yandı

Yiğitler’de Yiğitler Ağıllar Bölgesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun yakmış olduğu mangal yangına neden oldu.

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12/10/2019
HK

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Yüzlerce rulo balya yandı

Yiğitler Ağıllar Bölgesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun  yakmış olduğu mangalı söndürmek için su döktüğü esnada mangaldan kıvılcım sıçraması sonucu yangın  çıktı. Çıkan yangın sonucunda mangalın yanında  bulunan  Cem GÜÇLÜHAN’a ait 350 adet rulo balya tamamen, balyanın bulunduğu yer olan etrafı açık üstü çinkoyla kapalı ambar kısmen, ve yine Cem GÜÇLÜHAN’a ait aracın sol kapısı, sol sürgülü kısmı, sol yanı ve sol arka ışıkları ısıdan zarar gördü.  Yangın itfaiye ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

12/10/2019 13:19
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TAGS: yangın, haber, kıbrıs, yiğitler, Cem GÜÇLÜHAN
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