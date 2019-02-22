Yüzlerce yıldır ayakta! Tarihe meydan okuyan manastır

Bulgaristan'ın en büyük mabetlerinden olan Baçkovski Manastırı, Rodop Dağları'nın ortasında yaklaşık bin yıldır ayakta.

Bulgaristan'da görülmesi gereken tarihi yerlerin başında gelen, ülkenin en büyük mabetlerinden Baçkovski Manastırı, yaklaşık bin yıldır Rodop Dağları'nın ortasında zamana meydan okuyor.

Bulgaristan'ın, Aziz İvan Rilski Manastırı'ndan sonra en önemli ikinci manastırı olan Baçkovski, adını bir kilometre uzağındaki Baçkov köyünden alıyor.

Diğer adıyla "Uspenie Bogorodichno" olan Baçkovski Manastırı, Filibe'nin 30 kilometre güneydoğusunda Filibe-Chepelare yolunun üstünde yükseliyor.

Bulgaristan Bizans egemenliği altındayken, 1083 yılında Gürcü asıllı Bizans komutanı Grigoryi Pakuriyan tarafından inşa edilen manastıra, ıssız ve keskin virajlar bulunan dağ yollarından geçilerek ulaşılıyor.

Dağların ortasındaki manastırın eteklerinde akan nehrin kenarında bahçeler ve üzüm bağları, bağların bitiminde de tüm ihtişamıyla yükselen meşe ve çam ormanları bulunuyor.

Manastırın avlusunda ise yılda bir defa ayin için açılan küçük kilise ve asırlık ağaçlar boy gösteriyor.

Yakınındaki bir kayanın üzerinde ölülerin kemiklerinin muhafaza edildiği Kostniçal binası yükselen manastırda, Ortodoks rahiplerin yetiştiği küçük bir okul da faaliyetini sürdürüyor.

Bulgaristan Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra 14. yüzyılın sonunda Baçkovski Manastırı'na sürgüne gönderilen Patrik Evtimiy'in bu okulda öğrencileriyle dini faaliyetler gerçekleştirdiği biliniyor.

DUVARLARDA TARİHİ İKONA FİGÜRLERİ

Baçkovski Manastırı, duvarlarını süsleyen türünün eşsiz örneklerinden rengarenk ikonalarıyla da kendine hayran bırakıyor.

Farklı dönemlere ait nesneler ve bir dönem kuyumculuk sanatının en ince işlerine imza atan rahiplerin eserlerinin sergilendiği manastırın müzesinde, 103 el yazması ile çok sayıda tarihi kitap da ziyaretçilerle buluşuyor.