Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki skorboard arızası, resmi müsabakaları aylardır erteletiyor. Arıza nedeniyle yüzme camiası kilitlendi. Cihaz arızası nedeniyle yarışlara katılamayan sporcuların motivasyonu düşerken, federasyon başta olmak üzere kulüpler ve sporcu yakınları da serzenişleriyle kalıyor.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda bulunan zaman ölçüm cihazı olarak bilinen skorboard arızası, resmi müsabakaları aylardır erteletiyor. Müsabakalar için elzem olan cihazın tamiri mümkün olmazken, yenisi için de halen ihaleye çıkılmadı.

Sorunun çözümü konusunda adım atılmaması, başarısıyla kendini kanıtlamış sporcuların motivasyonunu düşürürken, sporcu yakınları başta olmak üzere kulüpler ile federasyonun tepkisine neden oluyor.

Takvim çerçevesinde yurtiçinde yapılması gereken baraj yarışlarının skorboard arızası nedeniyle yapılamaması, yüzücülerin Türkiye’deki şampiyonalara katılımını engelliyor.

Yüzücülerin motivasyonu düştü



KKTC rekorlarına imza atan ve baraj geçme başarasını elde eden her yaştan sporcuların başarıları göz doldururken, skorboard arızası, tesis ve kulvar sorunu, sporcuların en büyük sıkıntılarının başında geliyor. Başarıları karşısında teşvik edilmeyi bekleyen yüzücüler, bunların aksine imkansızlıklar ve eksikliklerle karşılaşıyor; hayal kırıklığı başta olmak üzere motivasyon sorunu yaşıyor.

Peşpeşe gelen sorunlar yumağı ise yüzme camiasının da kilitlenmesine neden oluyor.



Skorboard için hala ihaleye çıkılmadı



Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, BRTK’ya yaptığı açıklamada, sürekli olarak arıza yapan skorboardun bir gün kullanılamayacak duruma geleceğini yıllar önce söylediğine dikkat çekerek, skorboardun Kasım 2022’deki müsabakada iflas ettiğini ve yerine hala yenisinin alınmadığını belirtti.

Skorboard olmayışı nedeniyle 11 Mart tarihinde yapılması gereken müsabakaların yapılamadığını söyleyen Yeşilyurt, yeni skorboard için ihaleye dahi çıkılmadığını kaydetti.

Ender Yeşilyurt, ülkedeki 400’ün üzerindeki lisanslı yüzücünün müsabaka yapmadan beklediğini, planlanan okul ve üniversite yarışları yanında federasyonun önceden belirlediği takvime göre mayıs ve temmuz aylarındaki müsabakaların da yapılamayacak durumda olduğuna dikkat çekti.

Kaybedilen zamanın sporcuların gelişimi açısından oldukça kötü bir durum olduğunu ifade eden Ender Yeşilyurt, cihaz arızası yüzünden müsabakaların yapılamamasının, hem başarılı sporcuları hem de bu alandaki başarısını göstermek isteyen yetenekli sporcuları geriye çektiğini kaydetti.



Müsabakaların yapılıp yapılmayacağı belirsiz



Yeşilyurt, farklı yaş gruplarına göre Temmuz ayında Türkiye’de yapılacak olan şampiyonaya gidecek sporcuların, KKTC’deki müsabakalarda derecelerinin belirlenmiş olması gerektiğinin altını çizerek, o müsabakaların yapılıp yapılamayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, skorboard arızasının yanı sıra Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki kulvarların da 14 kulübteki yüzlerce sporcu için yetersiz durumda olduğunu, ülkede tesis konusunda da ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.

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29/03/2023 14:28