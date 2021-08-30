Yüzme Maratonu 4 Eylül 2021 Cumartesi Günü Yapılacak

Karabetça Spor Kulübü, Yavuz Çıkarma Plajı’nda (Escape Beach) 3 km’lik ve 1,5 km’lik “30 Ağustos Zafer Bayramı Yüzme Maratonu” 4 Eylül 2021 Cumartesi günü 16 kategoride gerçekleşecek. Kızlar ve erkeklerin katılımındaki maratonda minikler, küçükler, gençler, büyükler, masterler ve genel klasman yarışacak. Dereceye giren sporcular madalya ve kupa ile ödüllendirilecek olup tüm katılımcılara ise madalya takdim edilecek.

Maraton’daki Yaş Kategorileri ve mesafeler

1500 metre

7-8 yaş (kızlar – erkekler)

9-10 yaş (kızlar – erkekler)

11-12-13 yaş (kızlar – erkekler)

Genel Klasman (kızlar – erkekler)

3000 metre

14-18 yaş (kızlar – erkekler)

19-32 yaş (kızlar – erkekler)

33+ masterler (kızlar – erkekler)

Genel Klasman (kızlar – erkekler)

4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 08.00 – 08:30 arası kayıtların yapılmasının ardından yarış 10.00’da start alacaktır.

4 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak olan bu maratona Su Sporları Federasyonumuz, tüm spor kulüplerimiz, devlet yetkililerimiz, sponsorlarımız, basınımız ve halkımız davetlidir.

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30/08/2021 15:14