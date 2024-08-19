Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya festivali kapsamında düzenlenen yüzme yarışmaları yapıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan yüzme yarışmaları Gazimağusa Silver Beach de yapıldı. Yüzme yarışmalarına 13 yaş altı kız (1 Km), 13 yaş üstü kız (2 Km), 17 yaş üstü kız (3 Km), 13 yaş altı erkek (1 Km), 13 yaş üstü erkek (2 Km), 17 yaşa üstü (3 Km) olmak üzere altı kategoride gerçekleştirildi.

Dereceler

Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde Gazimağusa Silver Beach’de yapılan Yüzme yarışmalarında 13 yaş altı kızlarda (1 Km) Mine Kubilay, 13 yaş üstü kızlarda (2 Km) Elif Şahan, 17 yaş üstü kızlarda (3 Km) Asal Kabe Sabet, 13 yaş altı erkeklerde (1 Km) Edis Mani, 13 yaş üstü erkeklerde (2 Km) Mustafa Kömürcigil, 17 yaşa üstü erkeklerde (3 Km) Ersoy Özgüvenel birinci oldu.

Ödüller

Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan yüzme yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve katılım belgeleri Yeniboğaziçi Belediye Müdürü Mahmut Elmasoğluları, Meclis Üyeleri, Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver, Asbaşkan Gözde Güçver, Yelken Asbaşkanı Görkem Güçver, yönetim kurulu üyesi Ersel Uhru tarafından verildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festivali Güçver Su Sporları Kulübü Yüzme yarışların sonuçları şöyle.

Kızlar Sonuçları

13 Yaş Altı Kız (1 Km)

1. Mina Kubilay

2. Hanife İşçioğlu

13 Yaş Üstü Kız (2 Km)

1. Elif Şahan

17 Yaş Üstü Kız (3 km)

1. Asal Kabe Sabet

2. Suğra Aktaş

Erkek Sonuçları

13 Yaş Altı Erkek (1 Km)

1. Edis Mani

2. Uraz Kemal Oyal

3. Deniz Mani

13 Yaş Üstü Erkek (2 km)

1. Mustafa Kömürcügil

17 Yaş Üstü (3 km)

1. Ersoy Özgüvenel

2. Raouf Shayegan

3. İliya Ghanesipour