Yüzmede bireysel şampiyona rekorlarla başladı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Yıldızlar Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde 5 rekor kırıldı.

Bugün sona erecek olan şampiyonanın ilk günkü rekorları şöyle:

Erkekler, 800m Serbest

Boran Bora 9:51.63 K. KULVAR KKTC 13/14/ 15-16/17-18 YAŞ REKORLARI

Erkekler, 50m Kurbağalama

Özkan Mazhar 41.30 K. KULVAR KKTC 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Karışık

Özkan Mazhar 2:54.83 K. KULVAR KKTC 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama

Barkan Cem Aykut 2:43.71 K. KULVAR KKTC 13/14 YAŞ REKORLARI

Erkekler, 100m Kelebek

Enes Kansız 59.86 K. KULVAR KKTC 15-16 /17-18 YAŞ REKORLARI

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03/07/2022 11:28