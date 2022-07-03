Yüzmede bireysel şampiyona rekorlarla başladı

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03/07/2022

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Yüzmede bireysel şampiyona rekorlarla başladı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Yıldızlar Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde 5 rekor kırıldı.
Bugün sona erecek olan şampiyonanın ilk günkü rekorları şöyle:

Erkekler, 800m Serbest 
Boran Bora 9:51.63 K. KULVAR KKTC 13/14/ 15-16/17-18 YAŞ REKORLARI

Erkekler, 50m Kurbağalama 
Özkan Mazhar 41.30 K. KULVAR KKTC 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Karışık 
Özkan Mazhar 2:54.83 K. KULVAR KKTC 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama 
Barkan Cem Aykut 2:43.71 K. KULVAR KKTC 13/14 YAŞ REKORLARI

Erkekler, 100m Kelebek 
Enes Kansız 59.86 K. KULVAR KKTC 15-16 /17-18 YAŞ REKORLARI

03/07/2022 11:28
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