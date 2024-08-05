Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
05/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.
Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.05/08/2024 19:17