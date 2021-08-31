Yüzücüler, Taşucu'ndan Girne'ye Yüzüyor

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, Taşucu'ndan Girne'ye yüzecek milli ve yabancı yüzücülerin bugün Taşucu’ndan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonun bugün Taşucu’ndan başladığı ve su ile hava koşullarına göre 1 veya 2 Eylül'de Girne'de tamamlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, denizin durumu ve varış saatine göre daha sonra çıkışta yapılacak törenin saatinin de açıklanacağı kaydedilirken, “Söz konusu etkinlikle Akdeniz'in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesinin yanı sıra KKTC ve Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi ve Türkiye'nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor” denildi.

AKDENİZ'DE ALTERNATİF PARKUR

Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle yüzücüler için dünyada Cebelitarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturmanın da hedeflendiğinin bildirildiği açıklamada, “Yaklaşık 100 kilometre uzunluğa sahip ve oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.

WOWSA'DAN BARIŞ PARKURU'NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

Açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı, 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında "Barış Parkuru" adıyla yüzme etkinliği gerçekleştirmiş ve Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "yılın performansı" oylamasında ikinci olmuştu.

KANO YÜZÜCÜLERİ İLK KEZ KATILACAK

Açıklamada, bu yıl yapılacak Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcunun da katılacağı ve kano yüzücülerinin ise etkinliğe bu yıl ilk kez katılacağı kaydedildi.

Organizasyona KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın spordan sorumlı bakanlığın ve Su Sporları Federasyonu’nun katkı koyduğunun aktarıldığı açıklamada, sporcuların Girne'ye ulaşmalarının ardından KKTC'nin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret ederek, tanıtım amaçlı etkinliklere katılacağı da belirtildi.

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31/08/2021 12:10