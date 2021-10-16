Yüzücülerimiz Alanya'da Üçüncü

Doğukan Ulaç, Hasan İllker ve Osman Akkuş, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman'de üçüncü oldu

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16/10/2021

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Yüzücülerimiz Alanya'da Üçüncü

Türkiye’de ikinci kez yine Alanya’ da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman başladı. 24 ülkeden 1100 sporcu sporcunun katılımı ile gerçeklesen organizasyonda yüzücülerimiz üçüncü oldu.

Organizasyonun ilk gününde 3x750 metre takım yarışı düzenlendi. KKTC’den katılan yüzücülerimiz Doğukan Ulaç, Hasan İllker ve Osman Akkuş üçüncü oldu.

 

16/10/2021 21:43
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TAGS: z Doğukan Ulaç, Hasan İllker ve Osman Akkuş
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