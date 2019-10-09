Yüzücülerimiz Fethiye’de Yarıştı

Sabah yapılması pılanlanan yüzme musabakalarının kötu hava koşulları nedeniyle parkur değişikliği ile öğleden sonra yapıldı. Ülkemizin ferdi sporcularından Hasan İlker 5 km’lik parkurda genel klasma dördüncüsü olurken yaş gurubunda birinci olmayı başardı. 2.5km’lik parkurda yarışan Aspava spor kulübü master yüzücülerinden Caner Aspava genel klasmanda on yedinci gelirken yaş katekorisinde ikincilik madalyasını aldı. Yine Aspava spor kulübü master yüzücülerinden Osman Akkuş genel klasmanda onuncu gelirken kıl payı ile yaş gurubu üçüncülüğünü kaçırdı ve dördüncü oldu.

09/10/2019 09:05