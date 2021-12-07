Yüzücülerimiz İstanbul'da rekor kırdı

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılan Su Sporları Federasyonu’na bağlı sporcularımızdan Hüseyin Hasan Çakır 02:05.94 lük derecesiyle 200m serbest 14 yaş kısa kulvar KKTC rekorunu kırdı

Yüzücüler Bartu Kaşif, Hüseyin Hasan Çakır ve Arda Cengizer, antrenörler Cem Dağdelen ve Kemal İsmailoğlu eşliğinde 3-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti

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07/12/2021 15:29