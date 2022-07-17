Yüzücülerimiz İstanbul'dan 4 rekorla dönüyor stanbul’da 14-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız 4 KKTC rekoru kırdı. Enes Kansız 200m kelebek yarışında 02:17.21'lik derecesi ile, Doğukan Ulaç 800m serbest yarışında 08:25.81'lik derecesi ile, Özgül Çetin 200 m serbest yarışında 02:18.90'lık derecesi ile Uzun Kulvar KKTC rekorlarını, Hüseyin Hasan Çakır 200m serbest yarışında Uzun Kulvar KKTC 15-16 yaş rekorunu kırma başarısı gösterdi.

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17/07/2022

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Yüzücülerimiz İstanbul'dan 4 rekorla dönüyor stanbul’da 14-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız 4 KKTC rekoru kırdı. Enes Kansız 200m kelebek yarışında 02:17.21'lik derecesi ile, Doğukan Ulaç 800m serbest yarışında 08:25.81'lik derecesi ile, Özgül Çetin 200 m serbest yarışında 02:18.90'lık derecesi ile Uzun Kulvar KKTC rekorlarını, Hüseyin Hasan Çakır 200m serbest yarışında Uzun Kulvar KKTC 15-16 yaş rekorunu kırma başarısı gösterdi.

İstanbul’da 14-17 Temmuz  tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız 4 KKTC rekoru kırdı.
Enes Kansız 200m kelebek yarışında 02:17.21'lik derecesi ile,  Doğukan Ulaç 800m serbest yarışında 08:25.81'lik derecesi ile,
Özgül Çetin 200 m serbest yarışında 02:18.90'lık derecesi ile Uzun Kulvar KKTC rekorlarını, Hüseyin Hasan Çakır 200m serbest yarışında Uzun Kulvar KKTC 15-16 yaş rekorunu kırma başarısı gösterdi.

17/07/2022 18:17
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