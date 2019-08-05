Yüzücülerimiz rekora kulaç attılar

Türkiye Yaz Kupası Şampiyonası’nın 1. Gününde yüzücülerimiz, Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Cahit Bozatlı yeni KKTC rekorlarının sahibi oldular.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Enka Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği Yaz Kupası Şampiyonası’nın 1. gününde Doğukan Ulaç 400 m Serbestte 04:04.40’lik derecesiyle yeni KKTC Rekorunun sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Buğra Buba 100 m Kurbağalamada 01:07.34’lük derecesiyle yeni KKTC Rekoru, Emre Ersoy 4×200 m Serbest 1. Adam 02:02.65’lik derecesiyle 15-16 Yaş Rekoru ve Emre Ersoy-Paşa Sezener-Cahit Bozatlı-Doğukan Ulaç’tan oluşan 4×200 m Serbest Bayrak takımı 08:21.47’lik derecesiyle 5. olup yeni KKTC Rekorunun sahibi oldular.

KAYNAK: BRTK