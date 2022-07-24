Yüzücülerimiz Sivas'ta kürsüye çıktı

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Küçükler Uzun Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda yüzücülerimiz başarılı sonuçlar elde etti.

Barkan Cem Aykut, 50m kurbağalama yarışında 00:33.44 lük derecesiyle Kuzey Kıbrıs 13 yaş uzun kulvar rekorunun yeni sahibi oldu. Ayrıca 3 kez kürsüye çıkarak başarıya imza attı.

4*50m karışık bayrak yarışında Mehmet Araz Özçevik, Deniz Bender, Barkan Cem Aykut ve Platon Mokshyn'den oluşan takımımız 02:03.12'lik derecesiyle Türkiye 3.'sü oldu. Bu derece aynı zamanda 13 yaşta yüzülen en iyi derece olarak kayda alındı.

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24/07/2022 20:12