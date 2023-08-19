Yüzücümüz Doğukan Ulaç hat-trick peşinde

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 6,5 kilometre uzunluğundaki yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sonra erecek. Türkiye'den 288 kadın ve 1043 erkek yüzücü yarışta yer alacak. Ayrıca 78 ülkeden 450 kadın ve 860 erkek sporcu da organizasyona katılacak. Yarışta toplamda 2 bin 641 kişi mücadele edecek.

Geçen yıl düzenlenen organizasyonda kadınlar genel klasmanda Burcu Naz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Kıbrıslı Türk Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye derecesi ile birinci olmuştu.

TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50’den fazla ülkeden 2500’e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.