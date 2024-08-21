''Yüzüklerin Efendisi''nin yıldız oyuncusu evden çıkmaya korkuyor

“Yüzüklerin Efendisi” serisindeki Gandalf rolüyle tanınan efsanevi aktör Sir Ian McKellen, 17 Haziran tarihinde Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda Henry IV'ün dövüş sahnesi sırasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü ve hastaneye kaldırıldı.

Olaydan bu yana ilk röportajını veren aktör, Saga Magazine'e sahneden düştüğünde omurgasının kırıldığını ve bileğinin çatladığını söyledi. Ancak kabarık kostümünün daha ciddi yaralanmalar yaşamasını engellediğini de açıkladı.

Yıldız isim, kendisini dışarı çıkmaktan alıkoyan, hatta oyunculuk yapmak için çok yaşlı olup olmadığını sorgulatan "acı verici" bir ağrı yaşadığını söyledi.

Boyunluk ve bilek desteği kullanan aktör, "Çatlak omurlarım ve kırık bileğim henüz iyileşmedi. Dışarı çıkmıyorum çünkü biri bana çarparsa diye geriliyorum ve tüm vücudumun sarsılmasıyla omuzlarımda dayanılmaz ağrılar oluşuyor." dedi.

Oyunculuğa devam edemeyecek kadar yaşlı olduğu korkusuyla mücadele ederken konuşan McKellen, "Bir şeyin sonu olduğunu düşündüm. Çok üzücüydü. Son, "benim ölümüm" anlamına gelmiyor, "oyuna katılamamam" anlamına geliyor."

"Kendime oyunculuk yapmak için çok yaşlı olmadığımı ve bunun sadece kanlı bir kaza olduğunu sürekli olarak söylemeliyim. Bilincimi kaybetmedim, başım dönmedi ancak geri dönemedim ve onlar ben olmadan oynadılar." diye ekledi.

Hastanede üç gece geçiren aktör, bileğinde ve boynunda oluşan yaralanmalar nedeniyle sahnelerden uzak kaldı.

Korkunç kazadan altı hafta sonra yeni yeni iyileşiyordu ve tiyatroya boyunluk ve bilek desteği takarak geldi. Yeni kestirdiği saçları ve bileğindeki atelle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan aktör, oyunda seyirci olarak yer alacağını duyurdu.

Yıldız isim, kendisini dışarı çıkmaktan alıkoyan, hatta oyunculuk yapmak için çok yaşlı olup olmadığını sorgulatan "acı verici" bir ağrı yaşadığını söyledi.

Boyunluk ve bilek desteği kullanan aktör, "Çatlak omurlarım ve kırık bileğim henüz iyileşmedi. Dışarı çıkmıyorum çünkü biri bana çarparsa diye geriliyorum ve tüm vücudumun sarsılmasıyla omuzlarımda dayanılmaz ağrılar oluşuyor." dedi.

Oyunculuğa devam edemeyecek kadar yaşlı olduğu korkusuyla mücadele ederken konuşan McKellen, "Bir şeyin sonu olduğunu düşündüm. Çok üzücüydü. Son, "benim ölümüm" anlamına gelmiyor, "oyuna katılamamam" anlamına geliyor."

"Kendime oyunculuk yapmak için çok yaşlı olmadığımı ve bunun sadece kanlı bir kaza olduğunu sürekli olarak söylemeliyim. Bilincimi kaybetmedim, başım dönmedi ancak geri dönemedim ve onlar ben olmadan oynadılar." diye ekledi.

Hastanede üç gece geçiren aktör, bileğinde ve boynunda oluşan yaralanmalar nedeniyle sahnelerden uzak kaldı.

Korkunç kazadan altı hafta sonra yeni yeni iyileşiyordu ve tiyatroya boyunluk ve bilek desteği takarak geldi. Yeni kestirdiği saçları ve bileğindeki atelle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan aktör, oyunda seyirci olarak yer alacağını duyurdu.