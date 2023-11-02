Yüzüncü Yılda Fatih Ürek Coşkusu Yaşandı

Sahnelerin ele avuca sığmayan kadife sesli sanatçısı Fatih Ürek Grand Pasha Lefkoşa Otel Sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde Grand Pasha Lefkoşa Havuzbaşı Arena’nın görkemli atmosferinde bini aşkın konuğa dillerden düşmeyen şarkıları kendine has dans ve şovlarıyla müzik ziyafeti sunan Fatih Ürek, konserin son bölümünde Türk Bayraklarıyla donatılan sahnede Cumhuriyet Andı ve İzmir Marşı ile dakikalarca ayakta alkışlanarak sahneden uğurlandı.

“ Söyledi Oynadı Oynattı ”

Konser boyunca konuklarına adeta oturma yasağı uygulayan, selfi rekorlarının kırıldığı gecede sahnesini vokalistleri Sidenur Töre ve Tolga İmrence ile paylaşan sahnelerin mütevaziliği ile örnek sanatçısı Fatih Ürek, müzisyen Norm Ender’in bestelediği Parla adlı şarkıyı Ender’le birlikte seslendirerek konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçı sahneden geleneksel Pasha konukseverliğini simgeleyen güller ve karanfillerle uğurlandı. Lha