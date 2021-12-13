Yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan ve 13 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Casim Ozan Çeltik'i önce affetti, ardından da onunla evlendi.

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13/12/2021

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Yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. 

Berfin Özek 2 yıl önce evine giderken eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan genç kızın yüzünün büyük bölümü yandı ve sağ gözünü kaybetti. Tutuklanan Casim Ozan Çeltik 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Berfin Özek, saldırgan hakkındaki şikayetini geri çekti.

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik evlendi.

13/12/2021 10:18
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TAGS: Berfin Özek, kezzap
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