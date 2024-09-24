Yüzyıllık Destan “Ateş” yarın Girne’de sahnelenecek

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatroları’nın sahneye koyduğu Yüzyıllık Destan "Ateş" oyunu, yarın saat 21.00’de Girne Amfitiyatro’da sahnelenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Barış Erdenk’in yaptığı oyunun biletleri, www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim shoplar ve Girne Belediyesi yeni hizmet binası ile oyun günü kapıdan temin edilebilecek.

Açıklamada, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde anlatan oyunun; açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bir halkın, acıyla, kayıpla, yenilgiyle dolu Anadolu topraklarında imkansızlıklar içinde dahi asla vazgeçmemesini konu aldığı kaydedildi.

Oyuncu kadrosu şöyle "Emre Başer, Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Akın Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya. Koro: Betül Tirben, Neyra Kayabaşı, Orida Yıldıran, Yeşimgül Seçgin, Gül Öz, Aykut Züngür, Barbaros Efe Türkay, Cem Bardakçı, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Demet Kızılay, Baran Deniz Küçük. Soprano:

Ceren Ertem. Askerler: Emre Olanca, Oğuzhan Göksel.”