YYK Başkanı Hansel, Denktaş’ı andı..

Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, vefatının 13. yılında rahmet, hürmet ve sevgiyle anarak, “Büyük emekler vererek kurduğu KKTC devleti, bizlere bıraktığı büyük bir manevi şereftir. Bu şeref, hepimizin yüceltmekle mükellef olduğu önemli bir görevdir” mesajını paylaştı.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, ebediyete intikalinin 13’üncü yılında rahmet, hürmet ve sevgiyle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir mihenk taşı teşkil eden Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanından sonra Kurucu Cumhurbaşkanı olarak da verdiği hizmetlerini layıkıyla yerine getirmiş, tüm değer yargıları, inançları ve emeği halk tarafından benimsenmiş, bağırlarda yer etmiş önemli bir kişidir.” ifadelerini kullandı.

Hansel, Kıbrıs davasının yılmayan savunucusu, önemli bir hukukçu ve gerçek bir lider olan Merhum Rauf Raif Denktaş’ın, ebediyete intikalinin 13’üncü yıldönümünde de unutulmadığını ve hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizdi.

Rauf Raif Denktaş’ın, hiçbir zaman kendisi için bir beklenti içerisinde olmadığına vurgu yapan Feyzi Hansel, “Yegane derdi, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile kavuşup kucaklaşması ve bağımsızlığını sağlamasından başka bir şey değildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki emeği yadsınamaz bir gerçektir ve bizlere büyük bir manevi şeref bırakmıştır. Bu şeref, hepimizin yüceltmekle mükellef olduğu önemli bir görev teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.