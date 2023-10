YYK başkanı Hansel, TC’nin Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olduğunu söyledi

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Hansel, “Mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi, Kıbrıs Türkü’nün varlığının güvencesi, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Bölgedeki olaylar dikkate alındığında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için ne denli önemli olduğunun daha rahat görülebildiğini kaydeden Hansel, “Türkiye’miz ne kadar güçlü ve anavatanımızla bağlarımız ne kadar sıkı olursa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha andıklarını belirten Hansel, şöyle devam etti:

“Atamız, “Yurtta sulh, cihanda sulh” derken adeta ölümünden sonra yaşanmış olan savaş ve yıkımları öngörmekte ve bunların panzehirinin barış olduğunu bilmekteydi. Bu bakımdan, Türk Cumhuriyeti’nin her bakımdan ayakları üzerinde durabilen ve tam bağımsız bir devlet olmasını önemsemekteydi.

Her şeyden önce bizlere düşen de, her bakımdan kendi kendine yeten bir devlet olabilmek için yılmadan çalışmak ve üretmektir. Ülkemizde her alanda yenilenme ve adeta baştan yaratılmaya ihtiyaç vardır. Bu devinimi, kamu kurumlarının veya devletin tek başına sağlaması, bugün için maalesef mümkün değildir. Halkımıza da bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bunun için de her türlü kanunsuzluğa karşı çıkmak ve hukuk temelinde, hak ve özgürlüklere sahip çıkarak üretmek gerekmektedir.”

Bu çerçevede vatandaşlara, kaçak, etik dışı ve ilkesiz her türlü yayıncılık faaliyetini Kurul'a iletme çağrısı yapan Hansel, makul ve hukuk çerçevesindeki eleştiriler hariç, Kıbrıs Türkü'nün varlık güvencesi olan Türkiye’yi küçük düşürecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınmanın yurttaşlık görevi olduğu kaydetti.

29/10/2023 14:34