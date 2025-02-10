YYK Başkanı Hansel'den, Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı...

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında "Kıbrıs Türk halkı için unutulmaz bir şahsiyet olarak kalacaktır" dedi.

YYK Başkanı Hansel, mesajında, Nadir'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır diledi ve şunları kaydetti:

“Başarılı bir İş İnsanı olan İrfan Nadir’in oğlu olan Asil Nadir, zekası ve girişimci ruhu ile ülkesine ve halkına yeni hizmetler sunan, dünyaya açılarak gerek Türkiye gerekse İngiltere’de gerçekleştirdiği yatırımlarla başarılı bir iş insanı olmuştur.

Tarım, gıda, tekstil, elektronik, denizcilik ve turizm gibi pek çok alandaki yatırımları yanında medya alanında da başarılı işlere imza atan Asil Nadir, yüzlerce Kıbrıslı Türk'e de ekmek kapısı olmuştur. Yatırımları ile adını dünyaya duyurmuş, Kıbrıslı Türklerin, bu topraklarda var olma mücadelesini her fırsatta ve son nefesinde dile getirmiştir.

Asil Nadir, vazgeçmeyen ve pes etmeyen kişiliği ile ülkemize ve Kıbrıs Türküne birçok konuda çığır açmıştır. Bize bıraktığı bu değerleri, hiçbir zaman unutmayacağımız gibi her zaman bu değerlere sahip olarak pes etmeyeceğiz ve ülkemizden asla vazgeçmeyeceğiz."