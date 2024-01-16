YYK, Curcioğlu için taziye mesajı yayımladı

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16/01/2024

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YYK, Curcioğlu için taziye mesajı yayımladı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Emekli Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Mehmet Curcioğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile YYK üyeleri, taziye mesajında şunlar kaydetti:

“Lefkoşa’nın sevilen ve saygın kişilerinden Emekli Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Mehmet Curcioğlu’nun ebediyete intikal etmiş olmasını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Curcioğlu’na Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

16/01/2024 09:36
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TAGS: YYK, Curcioğlu
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