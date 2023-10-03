YYK, Gündem Kıbrıs’a uyarı cezası verdi

Gündem Kıbrıs Web TV’de yaptığı programda kadın öğretmenleri hedef alan ve ağır ifadeler kullanan Çiğdem Aydın’a Yayın Yüksek Kurulu tarafından “kınama” cezası verildi.

Kadın öğretmenleri kıyafetleri üzerinden hedef alan Aydın, “18 yaşındaki çocukların gece rüyalarını süslüyorsunuz” demişti.

Öğretmen camiasının büyük tepkisine neden olan ifadeler için yargı süreci başlarken, ilk ceza Yayın Yüksek Kurulu’ndan geldi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında bazı önemli kararlar aldı.

Kurul, Gündem Kıbrıs WEB TV’de 27.09.2023 tarihinde yayınlanan ‘Çiğdem Aydın’la Günaydın’ isimli programda kullanılan ifadelerle ilgili olarak, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasası’nın 5’inci maddesinin 21’inci fıkrasında yer alan “Kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamak” kuralının ihlal edilmesi nedeniyle bu kuruluşa uyarı cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yayın Yüksek Kurulu, son toplantısında ayırca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun platform işletmeciliği başvurusunu onaylayarak, lisans verilmesini karara bağladı.