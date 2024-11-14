YYK: KKTC, Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılında başlayan zorlu mücadelesini taçlandıran şerefli bir nişandır

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılında başlayan zorlu mücadelesini taçlandıran şerefli bir nişan olduğunu belirtti.

KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle YYK’dan yayımlanan mesajda, “Devlet kurmak, her halka nasip olan bir kudret değildir” denilerek, Kıbrıs Türk halkının, Anadolu’dan koparıldığı 1878 yılından itibaren kendini büyük bir varoluş mücadelesinin içinde bulduğu ifade edildi.

21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 döneminin ise Kıbrıs Türk halkı için kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmak zorunda kaldığı bir dönem olduğu belirtilen mesajda, KKTC’nin gerçek temellerinin bu sürede atıldığı vurgulandı.

Anavatan Türkiye, Ulu Önder Atatürk’ün Türk dünyasına yürekten bağlılığının verdiği letafet ile Anadolu’dan koparılan Kıbrıs Türkü’nün yanında olma nezaketini Türkiye Cumhuriyeti’ne şiar edindiği ve Ulu Önder Atatürk ile başlayan bu letafetin, bir asırdan beridir Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en güçlü moral ve motivasyon kaynağı olduğu ifade edilen mesajda, şöyle devam edildi:

“Kıbrıs Türk halkı, geleceğine olan inanç ve anavatanından aldığı koşulsuz ve sınırsız destek ile 41 yıl önce bağımsız devletini ilan etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılında başlayan zorlu mücadelesini taçlandıran şerefli bir nişandır.”

-“KKTC, çok sesliliğin ve fikir özgürlüğünün gelişip güçlenmesi ile yarınlara daha emin adımlarla yürüyecektir”

İçinde bulunulan devrin, devletin kurumsallaşması açısından Anayasada tanımlanmamış dördüncü bir erkin yani medyanın desteğini gerektirdiği kaydedilen mesajda, “KKTC, temelinde yer alan demokrasi üzerine yeşermiş bir devlet olarak, çok sesliliğin ve fikir özgürlüğünün gelişip güçlenmesi ile yarınlara daha emin adımlarla yürüyecektir” denildi.

Büyük zorluklar içerisinde fedakarlık ve zahmetle, halkın olup biteni anlamasına ve kendini ifade etmesine hizmet eden Kıbrıs Türk basını ve medyasının da bir asrı aşkın geçmişi ile kendisi ile ne kadar övünse az olduğu belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın demokrasiye olan bağlılığı da, devletin temellerinden birini teşkil eden Kıbrıs Türk medyasının ve emektarlarının yegane güvencesidir. Yayın Yüksek Kurulumuz hizmetlerini bu bilinçle yürütmeye çalışmakta ve yasakçı ya da cezalandırıcı olmaktan çok sektörün ve emektarların hizmetlerini en doğru ve en tarafsız nasıl yapacağını gösterecek yöntemleri geliştirmek üzerine kurgulamaktadır. Bu noktada da, medya kuruluşlarımız ve sektör temsilcilerinin örgütleri en büyük paydaşımız ve stratejik ortağımızdır.”

KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı mesajda, “Halkın varoluş mücadelesine Atatürkçü çizgisinden vazgeçmeden, her türlü zorluk içerisinde ve fedakarlıkla bir asrı aşkın bir süredir mihenk taşı olan Kıbrıs Türk basını ve medyasını da bu vesile ile takdir ve tebrik etmeyi görev biliriz” denildi.

Mesajda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile şehitler, gaziler ve isimsiz kahramanlar da rahmet ve minnetle anıldı.