YYK, ziyaretlerini sürdürüyor

Yayın Yüksek Kurulu(YYK) Yönetimi, Güneş TV, Radyo Juke ve Bilgi Tekonolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu ziyaret etti.

YYK’dan verilen bilgiye göre, medya kuruluşları ve işbirliği yürüttüğü kurumlara yönelik ziyaretlerini sürdüren Yayın Yüsek Kurulu, Güneş TV, Radyo Juke ve Bilgi Tekonolojileri ve Haberleşme Kurumu’na ziyaret gerçekleştirdi.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile Kurul üyesi Hüseyin Gürlek tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin ilki, Güneş TV tesisleri oldu. Ziyarette, Hansel ile Gürlek, Güneş TV Genel Yayın Yönetmeni Onur Çakırsoy ile görüştü. Başkan Feyzi Hansel, Güneş TV’de Sibel Kolçak’ın sunduğu De’sibel programına da katılarak, YYK’nın faaliyetlerine değindi ve Kurul’un hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Feyzi Hansel ile Hüseyin Gürlek, daha sonra Bilgi Tekonolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu ziyaret ederek, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ve yetkililerle bir araya geldi. Görüşme, internet yayıncılığı ve radyo frekanslarının verimli kullanımı konuları üzerinde çalışma toplantısı şeklinde gerçekleşti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile Kurul üyesi Hüseyin Gürlek, ziyaretleri çerçevesinde Radyo Juke’u da ziyaret ederek, Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın ve Radyo Juke Yöneticisi Aykut Aksu ile görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.